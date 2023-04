Bart Peeters overleefde mindere periodes dankzij zijn vrouw: “Als Anneke vroeger sterft dan ik, dan heb ik een groot probleem”

Bart Peeters draait al lang mee in de showbizz, maar heeft ook mindere periodes gekend. Die moeilijke tijden overleefde hij dankzij zijn vrouw Anneke, die al sinds zijn achttiende de enige constante in zijn leven is. “Als Anneke vroeger sterft dan ik, dan heb ik een groot probleem”, vertrouwt hij Jani toe in Viva la feta. “We are fovever.”