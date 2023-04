Wetswijziging moet leiden tot meer spijtoptanten

Spijtoptanten zijn mensen die in ruil voor strafvermindering of een alternatieve straf onthullingen doen over het dossier waar ze bij betrokken zijn of medeplichtigen aanwijzen. “Een krachtig instrument om doorbraken te forceren in complexe dossiers rond de georganiseerde misdaad, drugsgeweld en terrorisme”, noemt Van Quickenborne het. Met de hulp van spijtoptanten zouden immers meer kopstukken en volledige bendes berecht moeten kunnen worden, en niet alleen uitvoerders of handlangers.

België heeft al enkele jaren zo’n regeling, maar die werd nog amper gebruikt. De eerste spijtoptant was voetbalmakelaar Dejan Veljkovic, die in 2021 uit de biecht klapte in de zaak van corruptie in het Belgische voetbal. En onlangs was er het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, in het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement.

Volgens de minister van Justitie gaat de regeling gepaard met bepaalde procedurele moeilijkheden, die hij nu wil aanpakken met een wetsontwerp. Het voert bijvoorbeeld een onderhandelingsfase in nog voor de overeenkomst tussen spijtoptant en procureur, zodat beter kan worden ingeschat welk soort onthullingen de spijtoptant zal doen. Het vermeldt ook dat de procedure al kan aanvangen tijdens het vooronderzoek, en dat ze ook kan worden gebruikt bij criminele zaken voor het hof van assisen.

“De huidige wetgeving mist slagkracht wegens bepaalde procedurele struikelblokken”, stelt Van Quickenborne. “Door deze wetswijziging geven we de spijtoptantenregeling opnieuw tanden. We doen er alles aan om de strijd tegen de georganiseerde misdaad en terrorisme verder op te voeren.”

Raad van State

Het wetsontwerp werd goedgekeurd door de ministerraad en zal na advies van de Raad van State worden voorgelegd aan het parlement.

De procureur des Konings kan tijdens een strafonderzoek strafvermindering of een alternatieve straf toekennen aan een verdachte, maar de eindbeslissing over het aanvaarden van een spijtoptant ligt bij de bevoegde procureur-generaal. De verklaringen van de spijtoptant kunnen niet dienen als rechtstreeks bewijs; de speurders moeten die kunnen staven met ander bewijsmateriaal. De regeling kan ook te allen tijde worden ingetrokken indien blijkt dat de spijtoptant de voorwaarden om in aanmerking te komen niet naleeft.