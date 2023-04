De vloek van Vlap: ex-Anderlechtenaar heeft nu al een jaar niet meer gescoord (en dat doet denken aan periode in het Lotto Park)

De strijd voor de Champions League-tickets is erg spannend in de Eredivisie – Feyenoord, Ajax, PSV en AZ staan op een zakdoek van mekaar –, maar FC Twente zal zich niet mengen in die debatten. Dit weekend liet het punten liggen op bezoek bij Excelsior (0-0), waardoor de vierde plek weg lijkt. Michel Vlap, ex-Anderlecht, liet een grote kans liggen. Waarop coach Ron Jans (ex-Standard): “Het is geen verwijt, maar als het bij Michel beter zou zijn, zouden we wel druk kunnen zetten op de top vier. Dit is het jaar van de vloek van Vlap.”

Vlap en Twente geraakten dit weekend niet verder dan 0-0 op het veld van Excelsior. — © Getty Images

Om die uitspraak te verklaren moeten we één jaar terug in de tijd. Op 22 april scoorde Vlap het laatst in de Nederlandse competitie, toen thuis tegen Sparta Rotterdam. Sindsdien volgde het Grote Niks. Nul goals, veel frustraties. Het zit Vlap hoog dat zijn efficiëntie zo te wensen overlaat. In een interview met ESPN stond hij er verslagen bij. “Ik ben niet iemand die zichzelf de put in gaat praten. Ik denk alleen wel dat je aan me kan zien dat het wat met me doet. Dit blijft even hangen nu. Je hikt ook tegen die eerste aan. Ik werk hard, ik train extra en probeer alles te doen om het maximale uit mezelf te kunnen halen. Het is bijzonder frustrerend. Op dit moment is het vechten tegen mezelf, ik denk dat ik te veel nadenk en het te graag goed wil doen.”

Maar het ‘goed doen’ lukt Vlap dus niet. Op training bij FC Twente is zijn periode van droogte een gespreksonderwerp. Ploegmaats maken er grapjes over. Naar verluidt kan Vlap daar goed mee om, maar wordt het wel steeds lastiger. Logisch.

Een opsteker: Jans sprak zijn vertrouwen in Vlap uit. “Ik denk dat het echt gaat komen, Michel kan goed voetballen en afwerken. Het lukt allemaal net niet.”

Coach Ron Jans (ex-Standard) behoudt het vertrouwen in Vlap. — © DeFodi Images via Getty Images

Bij Anderlecht ook geen succes

Het doet denken aan Vlaps periode in het Lotto Park. In de zomer van 2019 trok Anderlecht Vlap aan voor acht miljoen euro – een stevige som –, maar de van Heerenveen overgekomen nummer tien kon de verwachtingen nooit helemaal inlossen. Het woog op Vlap, die zich veel van zijn eerste buitenlandse avontuur had voorgesteld. Anderlecht verhuurde de speler uiteindelijk aan het Duitse Arminia Bielefeld en FC Twente, die laatste club kocht hem uiteindelijk ook voor twee miljoen euro. Veel goals kreeg het nog niet in ruil. Wil Vlap 365 dagen zonder doelpunten vermijden, moet hij scoren tegen SC Cambuur en/of FC Utrecht.