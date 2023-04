PODCAST CAFÉ KOERS. “Tadej Pogacar kan ook Parijs-Roubaix winnen”

Na Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo heeft ook Tadej Pogacar dit seizoen zijn monument beet dankzij winst in de meest beklijvende editie van de Ronde van Vlaanderen sinds de intrede van de kleurentelevisie. Parijs-Roubaix dan maar, Wout? In onze podcast Café Koers fileren koersprofessor Marc Sergeant en You Tube-fenomeen Benji Naesen de tweede showdown tussen de grote drie. Ze wikken en wegen de kansen van Van Aert komende zondag en die van Pogacar in zijn Strive for Five.