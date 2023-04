Hoe Lotte Kopecky ondanks moeilijke periode toch weer de Ronde van Vlaanderen kon winnen: “Als ik koers, kan ik al mijn frustraties kwijt”

Niet Wout van Aert maar Lotte Kopecky (26) zorgde, voor het tweede jaar op rij, voor een Belgisch delirium in de Ronde van Vlaanderen. Ondanks de grote druk. Ondanks de moeilijke periode die ze in haar privé doormaakt. En ondanks de grote concurrentie binnen haar team. Kopecky is sterker dan ooit, mentaal en fysiek. En is klaar om nog meer te oogsten.