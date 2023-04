AC Milan hakt leider Napoli in de pan op eigen veld, ook Alexis Saelemaekers pikt na fraaie dribbel zijn goaltje mee

Napoli kan de titel in de Italiaanse Serie A bijna niet meer mislopen, maar zondagavond bleek dat de buit nog niet binnen is. De Gli Azzurri gingen op eigen veld met maar liefst 0-4 onderuit in de topper tegen AC Milan. Bij de bezoekers bekroonde Alexis Saelemaekers een invalbeurt met een doelpunt.

Napoli zat nog voor de rust al stevig in de nesten tegen Milan. Met Brahim Diaz als boeman: de Spanjaard gaf eerst de assist voor de 0-1 van Rafael Leão en even later tekende hij zelf voor de 0-2. Napoli stond zo na 25 minuten al voor een helse opdracht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de tweede helft werd het er niet beter op voor de fiere leider in de Serie A. Leão scoorde op het uur zijn tweede goal van de avond en halverwege de tweede helft was het de beurt aan de net ingevallen Alexis Saelemaekers om te scoren: 0-4. Voor de Rode Duivel was het zijn eerste treffer van het seizoen in de Serie A.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij AC Milan vielen behalve Saelemaekers ook Divock Origi (74ste minuut) en Charles De Ketelaere (83ste minuut) in.

Voor Napoli is er zeker geen man overboord na de derde nederlaag van het jaar, want het telt 16 punten voorsprong op eerste achtervolger Lazio met nog tien wedstrijden te gaan. AC Milan wipt over Inter en AS Roma naar de derde plaats en heeft 20 punten minder dan Napoli.