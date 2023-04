Verloofde Urška Žigart kon Tadej Pogacar aan de meet in Oudenaarde feliciteren, maar: “Paar jaar van mijn leven verloren”

“Samen met mijn manager zijn we van Lille naar Oudenaarde gereden”, doet de verloofde van Pogacar haar verhaal. “Grappig verhaal: op zoek naar lunch zijn we ergens gestopt, in een klein dorpje. We vonden niet direct iets en kwamen uiteindelijk terecht bij iemand die aan het barbecueën was. Ik denk dat het om een soort supportersclub ging. Ze waren een beetje bezorgd dat ze niet genoeg vlees hadden, maar we mochten toch mee aanschuiven. Toen iedereen begreep wie we waren, kwamen er wat selfies bij, maar het was heel gezellig en we hebben netjes betaald. Geen star treatment (lacht).”

“De wedstrijd zelf was zenuwslopend. Ik denk dat ik een paar jaar van mijn leven ben verloren (lacht). Zelfs in de laatste kilometers, toen Tadej alleen voorop reed, bleef het nagelbijten. In Flanders kan het fout gaan met één valpartij of één lekke band. Ik heb niet kunnen volgen op de Kwaremont, maar de sfeer was sowieso fantastisch. Misschien moet ik zelf maar eens de Ronde rijden (Žigart rijdt voor Jayco-Alula, red.), al denk ik dat we veel bidons in mijn zakken gaan moeten stoppen om me wat zwaarder te maken voor de kasseien.”

“Ik ben nu aan het opbouwen richting Ardennen. Mijn eerst volgende race is de Ronde de Moeskroen. Omwille van mijn training twijfelde ik om naar Flanders te komen, maar omdat ik een rustdag had, kon het wel. Ik ben heel blij dat ik het toch heb gedaan.”

(jpdv)