Coach Kris Eyckmans reageert opgetogen na glansprestatie van VH Leuven tegen de tot dan toe ongeslagen leider: “Collectief waren we ijzersterk”

Met de 3-2-winst van Gent tegen Menen in het achterhoofd zat de druk op de ketel bij de Leuvenaars. De komst van Maaseik zorgde sowieso voor hoogspanning in de Sportoase, maar van stress was er in de eerste set geen sprake. De Limburgers liepen verschillende keren uit, onder meer dankzij een ace van Ferre Reggers (10-13), maar onder impuls van een wakkere Laszlo De Paepe (3 op 3) bleef de schade beperkt. De Spaanse reus Miki Fornès en de Griek Athanasios Protopsaltis benutten echter het kleinste gaatje (23-25).

De Maaslanders hanteerden ook nadien dezelfde tactiek met opnieuw Reggers in een hoofdrol tot VHL bij 16-16 het commando definitief overnam. Aanvoerder Hendrik Tuerlinckx en vooral Simon Peeters waren onhoudbaar op de hoek en toverden Haasrode Leuven naar knappe setwinst: 25-20. “Ik ben enorm tevreden over het hoge niveau dat we hebben gehaald. Ik kan echt over niemand iets negatief zeggen. We speelden een ganse wedstrijd lang met veel klasse en creativiteit, onder meer dankzij Matthias Valkiers en Hendrik Tuerlinckx die in een grootse vorm staken”, vertelde een opgewonden coach Kris Eyckmans.

Sportoase in vuur en vlam

En dan moest het beste nog komen, want het vervolg was zeker niet voor hartlijders. Nochtans ging VHL aanvankelijk wel door op zijn elan van de tweede set waardoor het Maaseik lange tijd in een wurggreep had. Bij 19-13 leek de buit binnen, maar Maaseik is en blijft Maaseik. Reggers, opnieuw hij, trok het laken naar zich toe met drie achtereenvolgende punten en de jonge Red Dragon bracht de bezoekers terug in de set. Maar tegen een ex-ploeg kan je altijd iets meer, moet Simon Peeters gedacht hebben. De receptie-hoek speelde niet alleen met bravoure op de vele moeilijke hoge ballen, hij bezegelde ook de marathonset na een uitmuntend killblock: 35-33.

De Sportoase stak nu helemaal in vuur en vlam en VHL leek ontketend. Na 13-8 bracht de ingevallen Zwitser Robin Baghdady met twee aces Maaseik nog op gelijke hoogte, maar het was niet meer dan een laatste stuiptrekking. Ook Berre Peters en libero Bert Dufraing speelden zich nog eens in de kijker, waardoor VHL drie gouden punten binnenhaalde en de stunt een feit was.

“Mijn ploeg was uitstekend en collectief waren we ijzersterk. Dit moet ons enorm veel energie geven voor het slot van deze play-offs”, besloot Eyckmans.