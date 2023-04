Met het Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit de 14-15de eeuw heeft de kerk van Niel-bij As een erkend topstuk in huis. — © Geert Vanloffelt

As

De kerk van Niel-bij-As heeft sinds kort een internetverbinding en bezoekers kunnen er met hun smartphone QR-codes scannen die meer uitleg geven over al het erfgoed. Zo is er onder meer een Vlaams topstuk te zien in de Sint-Niklaaskerk.