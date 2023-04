‘Boer zoekt vrouw’ zelden zo onvoorspelbaar: de ene kandidate vertrekt stiekem, de andere weigert te vertrekken

Bij hoefsmid Raphaël (26) uit ‘Boer zoekt vrouw’ is de rust eindelijk wedergekeerd nu hij zich kan focussen op één vrouw, bij de andere boeren daarentegen is diezelfde rust ver zoek. Zondagavond was op VTM te zien hoe twijfels, tranen en een flinke portie lef menig erf deden daveren.

Een ochtend in mineur was het voor Stef, toen hij wakker werd met een berichtje van een van zijn kandidates. Hij kreeg te lezen dat Elien stiekem en nog voor het ochtendgloren haar valiezen had gepakt en terug naar huis was gekeerd. Ze bedankte Stef vriendelijk voor de ervaring en benadrukte dat hij vooral moet blijven wie hij is. Voor de 29-jarige melkveeboer desalniettemin een klap in het gezicht. “Dit is moeilijk, ik weet niet goed hoe ik hiermee moet omgaan”, klonk het. “Ik vraag me af wat ik verkeerd heb gedaan.”

Dat Elien vervolgens uren onbereikbaar was, maakte het niet makkelijker voor Stef. Pas wanneer de twee elkaar later op de dag ontmoeten, op neutraal terrein, krijgt hij de knop omgedraaid. “Ze is vertrokken omdat ze zich onzeker voelde. Ik heb daar begrip voor.” Om de sfeer opnieuw boven het vriespunt te krijgen, zat er maar één ding op: de aandacht verleggen naar zijn twee andere dames, Leen en Annelore. “We gaan ons dan maar verder proberen te amuseren.”

Met drie in bed

Aangenamer opstaan was het voor koeienboer Jef (34). Hij bracht de nacht door tussen Bente en Kim. Letterlijk. Omdat Lieze had besloten thuis te slapen om even tot rust te komen, zagen de twee meisjes hun kans schoon om bij de boer in bed te kruipen. “Zo moest niet een van ons alleen in een kamertje gaan liggen”, klonk het. Wanneer Lieze aan de ontbijttafel verschijnt, heeft Jef het moeilijk zijn aandacht opnieuw onder drie vrouwen te verdelen. “Eerlijk, het was wel fijn dat ik eens 24 uur met de andere twee heb doorgebracht”, vertelt hij haar. Stof tot nadenken voor zowel de boer als Lieze. “Dit vraagt heel veel van mij en ik voel me erg onzeker.”

Bij boerin Cathy (37) is het nog steeds erg gezellig. Vooral Kenny en Bjorn gaan met haar aandacht lopen. “Kenny is heel grappig en dat is goed voor de groepsdynamiek. Hij springt wel nogal vaak op de voorgrond, maar ik kies ook mijn momentjes”, aldus Bjorn. “Niemand is hier om vrienden te maken. Het doel is Cathy.” Waarop hij de daad bij het woord voegt en alles op alles zet om een ludieke tractorrace te winnen. De hoofdprijs? Een massage van Cathy. De uitbaatster van de boerenspeeltuin is niet rouwig om haar winnaar. “Hij heeft een heel mooi lichaam. De vrouw die het daar niet warm van krijgt, moet nog uitgevonden worden.” Iets met spanning en lucht.

De hoofdprijs van een ludieke tractorrace? Een massage van Cathy — © VTM

Onverwachte wending

Ook bij frambozen- en witloofboer Kevin (28) hing er een spanning in de lucht, al was het op een heel andere manier. Met lood in de schoenen wandelde hij naar het keuzemoment. “Ik ga van mijn hart een steen moeten maken. De persoon die ik naar huis stuur, is degene die het moeilijkst in haar kaarten laat kijken: Elke, sorry.” Al eerder bleek dat Elke zich moeilijk durfde open te stellen. Iets waar ze spijt van had, toen ze huiswaarts werd gestuurd. “Awel, weet je wat? Ik ga hem zeggen dat ik eigenlijk heel graag op date wil. En dat hij mij daar zal zien zoals ik echt ben.”

Een onverwachte wending zondagavond in ‘Boer zoekt vrouw’. — © VTM

Zelfs voor presentatrice Dina, goed voor vijftien jaar ervaring met het programma, bleek dat een verrassing van formaat. “Dit heb ik nog niet meegemaakt.” Ook Heidi, Jana en niet in het minst Kevin stonden met hun mond vol tanden toen Elke haar boer een tweede kans vroeg. “Welkom terug”, was het antwoord. Al stond niet iedereen te springen voor die onverwachte wending.

Waar het intussen wél vlekkeloos verloopt, is bij hoefsmid Raphaël. In aflevering zeven is te zien hoe hij vroeger dan gepland op romantische trip vertrekt met Jasha. De twee verblijven in een luxueus hotel in Knokke en dat draagt duidelijk bij aan de gevoelens. “Ik weet niet goed wat ik voel, maar ik denk dat dit verliefdheid is.”

‘Boer zkt vrouw’, VTM, zondag om 19.55 uur