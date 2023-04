Niet getreurd: vijf redenen waarom Wout van Aert straks toch Parijs-Roubaix wint

“Volgende week krijgen we een nieuwe kans en dan smijten we ons er gewoon terug.” Wout van Aert (28) is echt niet van plan in “een hoekske te kruipen” nadat hij het in de Ronde van Vlaanderen met een vierde plek moest stellen. Over exact één week stort hij zich op Parijs-Roubaix, zijn herkansing om dit jaar alsnog een Monument te winnen. En als je alles op een rijtje zet, ligt die koers hem eigenlijk nog net iets beter. Vijf redenen waarom het zomaar volgende week wel raak kan zijn.