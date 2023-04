Sommige muurtjes zijn rijp voor de sloop. Dat was al duidelijk uit zijn plaat ‘Nice to meet you’, waarin hij voor het eerst zong over zijn kinderen. Nu gaat Jonathan Vandenbroeck (41) – ofwel Milow – nog een stapje verder met een documentaire waarin voor het eerst zijn gezin in beeld komt. “Laura is een belangrijke stem in mijn leven én muziek, zij kon niet ontbreken.”