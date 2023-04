Opvallend: Jumbo-Visma wint klassiekers bij de vleet, maar wacht intussen al sinds 2020 op zege in een Monument

Het wilde zondag opnieuw niet lukken voor Jumbo-Visma in de Ronde van Vlaanderen. Het gele blok pakte dit voorjaar al vijf (!) klassieke zeges, maar net in Milaan-Sanremo en de Ronde lukte het niet. De Nederlandse ploeg wacht intussen al sinds 2020 op een nieuwe zege in een Monument: toch opvallend voor een equipe die de laatste jaren, en zeker dit seizoen, de zeges in het klassieke werk aan elkaar rijgt.

Het is al van coronajaar 2020 geleden dat Jumbo-Visma nog eens kon zegevieren in een Monument. Wie de Nederlandse ploeg de laatste weken en ook de voorbije jaren aan het werk zag in de klassiekers, zou het haast niet geloven. Dat jaar wonnen ze er zelfs twee: in augustus won Van Aert Milaan-Sanremo, op 4 oktober 2020 was het de beurt aan Primoz Roglic in Luik-Bastenaken-Luik. Sindsdien is het voor de Nederlandse ploeg vruchteloos zoeken geweest naar een nieuwe zege in een Monument.

Die lange zoektocht is des te opvallender wanneer je bekijkt wat Jumbo-Visma in de 2,5 jaar die volgden wél gewonnen heeft: de Omloop het Nieuwsblad (2x), Kuurne-Brussel-Kuurne, de E3 Saxo Classic (2x), Gent-Wevelgem (2x), Dwars door Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Heel wat mooie wedstrijden, maar dus geen Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik of Ronde van Lombardije - al waren ze er in veel van die koersen vaak dichtbij. Kunnen Wout van Aert en zijn kompanen de komende weken het tij keren in Roubaix of Luik?