“Het was lang geleden dat ik zo hard genoten heb van een koers als van deze Ronde van Vlaanderen”, aldus een enthousiaste Eddy Merckx (77), de laatste die de dubbel Ronde-eindwinst Tour de France lukte. “Wat een ontknoping was dit. Zo mooi. Vooral dat gevecht van man tot man met Mathieu van der Poel was fantastisch. Tadej is nu al méér dan een kampioen.”