Verwarrende hoefijzers, een hobbelige eierzoektocht én twee vrijstellingen: dit was de derde aflevering van ‘De mol’

De aflevering begint met een lekker ontbijtje en acht mysterieuze rode eieren, die de kandidaten goed moeten bewaren. Die eieren hebben nog niets te maken met de eerste proef.

Zes ‘showbeesten’ moeten in een rodeoarena hoefijzers koppelen en uit de arena brengen. Ieder hoefijzer heeft de naam van een ruiter of zijn nobel ros. Als ze die juist weten te koppelen, zonder dat cowboy Skeeter hen vangt met een lasso, verdienen ze geld. Als ze gevangen worden, liggen ze uit het spel. Drie anonieme gekleurde hoefijzers kunnen 1.000 euro opleveren. Stalknechten Lieselot en Ruben kunnen de identiteit van die hoefijzers ontrafelen, maar bij de communicatie tussen de kandidaten loopt het mis. Van de 5.000 euro, wordt uiteindelijk 1.400 euro verzilverd.

De volgende dag begint meteen met een tegenslag voor Lancelot en Conny, want hun rode eieren zijn kapot. Die eieren hadden ze nochtans nodig om op eierjacht te gaan. Kostprijs: 500 euro. Maar geen nood, want per verzameld ei kunnen ze geld verdienen, al moeten alle eieren wel intact blijven, vooral de rode. Gekleed in roze overalls proberen de kandidaten hun eitjes te verzamelen. Een ritje met de jeep na de opdrachten zorgt echter voor een groot verlies aan eieren. Uiteindelijk verdient de groep 290 euro, niet genoeg om de gebroken eieren van Lancelot en Conny te compenseren.

Een domper op de sfeer, die alleen maar meer gespannen wordt in hun motel. De kandidaten verdelen zich in duo’s om te gaan slapen, maar het wordt al snel duidelijk dat het een korte nacht zal worden. Eén kamer zal namelijk de kans krijgen om de mysterieuze kamer 101 te betreden, waar geld én wat extra op hen ligt te wachten. Door op een rode knop te duwen, blokkeer je de toegang van de andere duo’s. Al snel beginnen de duo’s gretig op de knop te duwen. Na 100 keer geduwd te hebben, blijkt dat het duo dat het minst gedrukt heeft, de kamer zal mogen verlaten. De gelukkigen? Toos en Lieselot. In kamer 101 krijgen ze drie keuzes voorgeschoteld. Of ze nemen twee vrijstellingen en verdienen geen geld, of ze nemen geen vrijstellingen en verdienen 2.000 euro, of ze kiezen voor één vrijstelling, waar ze 5.000 euro mee winnen. Na lang twijfelen kiest het duo ervoor om geen vrijstellingen te nemen.

Geen voordeel dus voor Toos en Lieselot. Al hadden ze die vrijstelling ook niet nodig, want aan het einde van de aflevering moeten we afscheid nemen van een emotionele Conny (58). Eindstand van de groepspot na drie afleveringen: 9.520 euro.