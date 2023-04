Wat gebeurde er dit weekend nog naast de Ronde en voetbal? Roeselare begint af te tellen, Matthias Casse stelt zichzelf gerust en de NBA laat marihuana toe

Roeselare leeft sereen toe naar belangrijkste match ooit

In Roeselare is het Grote Aftellen begonnen. Tomabelhal, woensdagavond 20.30u. Daar en dan strijdt de Belgische landskampioen tegen de Italiaanse topper Modena voor winst in de CEV Cup. De belangrijkste match uit de geschiedenis van het Belgisch clubvolleybal? Twijfel niet. Roeselare vertrekt na zijn 0-3 zege uit de heenwedstrijd met een aardige bonus aan dit tweede duel. Twee gewonnen sets volstaan voor de tweede cup uit zijn bestaan. In het slechtste geval – een 0-3 of 1-3 nederlaag - hebben de West-Vlamingen nog altijd een golden set. Omdat Aalst, het algemeen belang indachtig, zijn duel met Roeselare uitgesteld heeft, moest de Belgische landskampioen dit weekend niet aan de slag. Gezien het drukke programma was dat extra dagje familiale herbronning/fysieke recuperatie voor de spelers meer dan welkom. Tegenstander Modena moest wél voluit gaan in zijn strijd voor de Italiaanse titel. Zondagavond verloor het met zware 3-0 cijfers van Piancenza, een derde opeenvolgende nederlaag voor de meest gelauwerde volleybalclub uit De Laars. De Italianen melden zich dinsdagmiddag in België. De officiële beker en dito medailles zijn al sinds vorige week in Roeselare. Naar verluidt is het hebbeding ook esthetisch waardevol.

© Action Images via Reuters

Krijgt de Engelse boksliefhebber nu eindelijk Joshua vs Fury?

Ook in Engeland is het Grote Aftellen begonnen. Zou het er dan toch van komen, het langverwachte boksduel tussen Anthony Joshua en Tyson Fury? Joshua gaf zaterdagavond na zijn zege tegen Jermaine Franklin al aan hoezeer hij en de boksfan daarnaar verlangen. “Ik weet wat het publiek verlangt. De bal ligt nu in het kamp van Fury. De WBC-wereldtitel is the pot of gold.” De twee grootste namen uit het Britse boksen waren al twee keer dicht bij een duel. In augustus 2020 had Saoedi-Arabië honderden miljoenen dollars gereserveerd, maar het sporttribunaal TAS lag dwars. Op het einde van vorig jaar ging Joshua niet in op het aanbod van Fury.

Het was zaterdag in de O2 Arena alleszins niet de allergrootste Joshua, maar toch won de Brit na een unanieme beslissing op punten. Na zijn eerste zege in meer dan twee jaar bleek Joshua niet al te tevreden. Hij had gehoopt zijn tegenstander met een ko te kunnen kloppen.

© AFP

Mag Wayde van Niekerk toch nog olympisch goud ambiëren?

Zou het toch nog kunnen voor Wayde van Niekerk (30)? De wereldrecordhouder op de 400m (43”03) lijkt op weg om zijn plaats tussen de mondiale elite weer in te nemen. Tijdens de nationale kampioenschappen van Zuid-Afrika klokte hij met 44”17 zijn beste tijd sinds 2017. Nadien stuurde een zware knieblessure hem jarenlang richting lappenmand, een malheur dat hij op de meest knullige wijze had opgelopen. In de herfst van 2017 scheurde hij de ligamenten van zijn knie tijdens een rugbymatch voor een goed doel. Ook zijn meniscus was geraakt. Het zou hem vijf lange jaren miserie opleveren. Vorig jaar stak Van Niekerk met een vijfde plaats op het WK voor het eerst weer de kop op. Tijdens die lange tocht doorheen de woestijn gaf hij nooit de droom op om onder de 43 seconden te duiken. De olympische finale van Parijs 2024 zou daarvoor een prachtige gelegenheid zijn.

© AP

NBA laat marihuana toe en vindt inspiratie in Europees voetbal

De NBA en de spelersvakbond bereikten een akkoord over een nieuwe arbeidsovereenkomst, die tot 2030 loopt. De rest van het decennium zou er dus sociale vrede moeten heersen in het Amerikaanse profbasketbal. Geïnspireerd door het Europese voetbal wil de league een tussentijds toernooi organiseren, dat moet leiden tot een Final 8, te spelen op neutraal terrein, allicht Las Vegas. Om de deelnemers te motiveren, krijgen spelers en coach van de winnende club elk 500.000 dollar. De luxury tax wordt aangescherpt, wat de kloof tussen de teams uit de grote markten (New York, Los Angeles..) en de provinciale clubs moet verkleinen. Een team dat meer dan 17,5 miljoen dollar boven de limiet zit, krijgt transferbeperkingen opgelegd. Om te verhinderen dat topspelers al te vaak aan load management doen (wedstrijden skippen) moeten zij aan minstens 65 matchen deelnemen. Anders komen ze niet in aanmerking voor de individuele prijzen als MVP, Defensive Player of The Year en Rookie of the Year. Een andere maatregel in de nieuwe CAO is dat marihuana niet langer op de dopinglijst staat. De collega’s van het American Football hadden hun beleid al drie jaar geleden versoepeld.

© BELGAIMAGE

Matthias Casse krikt zelfvertrouwen op

Het was toch een tikje, de vroege uitschakeling die Matthias Casse begin februari in Parijs kende. En het was ondertussen ook al meer dan een jaar geleden dat de Antwerpse judoka een grand slam op zak had gestoken. Februari 2022 in Tel Aviv was dat. Tussendoor had hij zowel op het EK als op het WK zilver meegepakt. Dus ja, die topzege op de grand slam van het Turkse Antalya was welkom voor het nummer twee van de wereldranking in de -81kg. In de finale werkte Casse zich met ippon in de golden score voorbij de Azerbeidzjaan Saeid Mollaei, een man die de Antwerpenaar in november 2022 nog had geklopt. “Ik heb veel geleerd van dat gevecht en wist het tactische plan deze keer beter uit te voeren. Het was een zware dag, maar het geeft me veel vertrouwen voor het WK in mei. Ik heb hier een aantal uitstekende judoka’s verslagen, het voelt geweldig.”