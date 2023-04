De derde afvaller van ‘De mol’: “Ik was verbaasd dat ik verdacht overkwam”

Verwarrende hoefijzers, breekbare eieren én een mysterieuze hotelkamer: een nieuwe aflevering van De mol betekent ook dat er een nieuwe afvaller is. “Ik dacht dat ik op het juiste spoor zat, dus ik had het niet zien aankomen.”

De derde afvaller van De mol is een feit: het is tijd voor ‘de moeke’ van de groep om huiswaarts te keren. “Ik vond het zo jammer. Ik was ook erg verrast, want ik dacht dat ik op het juiste spoor zat. Ik had het dus helemaal niet zien aankomen”, vertelt de 58-jarige docente Conny.

Waar is het misgelopen? “De beruchte ‘tunnelvisie’ waarschijnlijk en misschien was ik deze keer ook niet snel genoeg bij het invullen van de vragen. In deze fase van het spel is de mol nog niet echt zichtbaar en kan het ook wel eens op snelheid aankomen, denk ik.”

Een wiskundeshow als alibi

Deelnemen aan De mol, daar mag niemand iets van weten: wie was er op de hoogte van haar deelname? “Mijn man, mijn kinderen én mijn moeder wisten dat ik meedeed. Ik kon moeilijk drie weken van de aardbol verdwijnen zonder hen te verwittigen”, lacht Conny.

“Geloof het of niet, maar als alibi was ik op wiskundenavorming met een Waalse collega. Ik was zogezegd met die man in Frankrijk om wiskundeshows te geven op scholen. Ik denk dat de meesten dat geloofden, al vonden sommige collega’s het wel eigenaardig dat ik op geen enkel bericht reageerde. Sommige collega’s dachten zelfs dat ik ziek was en maakten zich zorgen om mij. Dat vond ik achteraf wel erg.”

“Mijn leerlingen waren heel enthousiast over mijn deelname en kochten meteen tickets voor de finale, al hebben ze daar nu misschien wel spijt van”, lacht ze. “Ik was ook best verbaasd dat ik verdacht overkwam, want ik was gewoon mezelf. En de mensen die me echt goed kennen, beamen dat. Ik doe soms al eens stommiteiten, dus dan doe je misschien ook dingen die per ongeluk verdacht overkomen”, vertelt Conny.

Afgevinkt op de bucketlist

Wat zal Conny het meest bijblijven? “De hele reis gaat me bijblijven, ik heb er zo hard van genoten. Maar de leukste proef vond ik de uithoudingsproef van de Navy SEALs. Toen hij ons kwam wakker brullen weet je natuurlijk wel dat het niet echt is, maar toch spring je onmiddellijk recht en luister je naar zijn bevel. De looptest met de rugzak van 8 kg was superzwaar, maar toen ik binnen de tijd aankwam, voelde het net alsof ik een Olympische medaille had behaald. Dat was fantastisch”, vertelt Conny.

“Meedoen aan De mol is echt een once in a lifetime gebeurtenis. Ik heb nog geen bucketlist, maar als ik er wel een had, dan had een deelname aan De mol erop gestaan. Dus dat kan ik al afvinken. Al mogen ze me gerust nog een keer vragen”, lacht ze. “De sfeer in onze groep was geweldig. We waren zo hecht, ondanks onze verschillende interesses en leeftijden. Vooral met mijn wiskundemaatje Thomas kwam ik heel goed overeen. Ik heb zoveel gelachen met hem, zeker toen we ontdekten dat we beiden een rekenmachine bij hadden. Maar ik kijk er echt naar uit om ze allemaal terug te zien. En aan alle 55-plussers: twijfel niet en schrijf jullie in!”

