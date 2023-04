Al het tweede trainersontslag dit seizoen: noodlijdend Chelsea ontslaat Graham Potter na aanhoudende tegenvallende resultaten

Chelsea zet na minder dan zeven maanden een punt achter de samenwerking met Graham Potter. Dat hebben de Blues zondag aangekondigd. Potters Spaanse assistent Bruno Saltor is aangeduid als T1 ad interim. Het is al de tweede coach die dit seizoen wordt ontslagen bij Chelsea. Julian Nagelsmann, vorige week nog de laan uitgestuurd bij Bayern, wordt genoemd als opvolger.

Zaterdag ging Chelsea met 0-2 onderuit tegen Aston Villa. De Londense club beleeft een troosteloos seizoen. Met 38 punten uit 28 wedstrijden staat Chelsea pas op de elfde plaats in de Premier League.

Potter wist Chelsea dit seizoen wel tot in de kwartfinales van de Champions League te loodsen. Daarin wacht later deze maand Real Madrid.

“Namens iedereen bij de club willen we Graham oprecht bedanken voor zijn bijdrage aan Chelsea”, verklaren eigenaars Todd Boehly en Behdad Eghbali in een mededeling. “We hebben het grootste respect voor Graham als coach en als persoon. Hij heeft zich altijd professioneel en integer gedragen en we zijn allemaal teleurgesteld door dit resultaat.”

Potter werd in september aangesteld bij Chelsea. Na het verlaten van Brighton ondertekende de Engelsman op Stamford Bridge een contract voor vijf seizoenen. De Engelsman volgde er Thomas Tuchel op, die na een weinig overtuigende competitiestart de laan werd uitgestuurd.