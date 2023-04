De ‘slaapvragen’ van onze lezers: heeft slaap effect op je gewicht? En val je sneller in slaap na een vrijpartij?

SOS Slaap Help ik werk in shifts. — © Het Belang van Limburg

Tijdens ons dossier SOS Slaap kreeg u ook als lezer de kans om al uw ‘slaapvragen’ op ons af te vuren. Hoe lang kan je zonder slaap? Is buiten slapen gezond? En is de info die mijn smartwatch geeft over mijn slaap correct? Slaapexpert Annelies Smolders geeft uitleg:

Waarom slaap ik slechter door de invoering van het zomeruur? (Marijke Renaers, Kortessem)

“Avondtypes, ouderen en kinderen gaan het meeste last ondervinden van de overgang naar het zomeruur. Avondtypes staan ’s morgens al niet gemakkelijk op en met het zomeruur moeten zij nog een uurtje vroeger uit bed. Ouderen slapen sowieso minder lang en gaan dat uurtje minder slaap ook extra voelen. Kinderen hebben meestal een heel vast slaappatroon en door het uur te verzetten ga je dat slaappatroon doorbreken.”

SOS Slaap - doorslapen. — © Het Belang van Limburg

Hoe komt het dat ik telkens om 3 uur ’s nachts wakker word? (Joske Mathijs, Genk)

“Tussen 3 en 5 uur ’s nachts hebben we onze meest wakkere piek. We slapen in cycli van anderhalf uur. Tijdens de eerste twee cycli zitten we in onze diepe slaap, maar daarna gaat ons lichaam opwarmen en gaan we lichter slapen, waardoor de kans op wakker worden automatisch groter wordt. Ochtendtypes, maar ook mensen met veel stress of pijn, hebben een grotere kans om ’s nachts wakker te worden.”

Heeft slaap effect op je gewicht? (Kim Brees, Eksel)

“Zeker en vast. Je biologische klok stuurt ook je hongersignalen. Je hongergedrag wordt dus eigenlijk in je slaap geregeld. Hoe slechter je slaapt, hoe groter de kans op overgewicht. Bij overgewicht heb je dan nog eens een grotere kans op apneu, waardoor je nog slechter gaat slapen. Zo kom je dus in een vicieuze cirkel terecht.”

Slaapexpert Annelies Smolders. — © Sven Dillen

Wat doet een jetlag met je slaap en je lichaam? (Margot Vansoest, Hasselt)

“Je biologische klok zorgt ervoor dat er dag- en nachthormonen worden aangemaakt. Daghormonen houden je overdag wakker, nachthormonen zetten ’s nachts aan tot slapen. Maar als je in een andere tijdzone komt, ga je van je lichaam actie verwachten, terwijl dat lichaam eigenlijk op nachtmodus staat. Door die structuur te doorbreken, krijg je dus een jetlag. Hoe meer tijdzones je gaat overbruggen, hoe zwaarder die jetlag gaat zijn.”

SOS Slaap - HELP ik kan niet inslapen. — © Het Belang van Limburg

Na het sporten kan ik moeilijk inslapen. Hoe komt dat? (Sarah Philippens, Kermt)

“Als je ’s avonds gaat sporten, dan zou ik zeker twee uur wachten vooraleer in bed te kruipen. Als je pakweg om 22 uur ’s avonds gaat padellen en kort daarna naar bed gaat, dan zal je moeilijk in slaap vallen. Je bent nog veel te alert en je lichaam is nog veel te veel opgewarmd, terwijl het net afgekoeld moet zijn om goed te kunnen slapen.”

Hoe lang kan je zonder slaap? (Gilbert Nuytten, Rekem)

“Daar zijn al heel wat experimenten rond gebeurd. Zo heeft een 17-jarige student het ooit elf dagen zonder slaap uitgehouden. Jongeren kunnen het best tegen slaaponthouding, al is elf dagen uitzonderlijk lang. Mathias Coppens is voor het programma ‘Het Lichaam van Coppens’ – ik heb daar toen aan meegewerkt – ooit 50 uur wakker geweest. Hij presenteerde nadien live zijn show, maar kon zich daar achteraf niks meer van herinneren. Hij was ook heel emotioneel.”

Mathias Coppens bleef voor het programma ‘Het Lichaam van Coppens’ ooit 50 uur wakker. — © Het Lichaam van Coppens

Buiten slapen is gezond. In Noorwegen slapen baby’s in kinderdagverblijven in openlucht. Ook ikzelf slaap regelmatig buiten. (Nadia Schepers, Heusden-Zolder)

“Buiten slapen kan helpen. Als je lichaam afkoelt, bevordert dat je slaap. Vroeger, toen we nog geen verwarming in de slaapkamer hadden, sliepen we ook beter. Dat Noren hun kinderen wel eens buiten laten slapen, is destijds uit noodzaak ontstaan. Door de koude stookten de Noren hun huizen heel warm en dat zorgde voor veel rook in huis. Omdat die rook ongezond was voor hun kinderen legden ze hen buiten te slapen. En wat bleek: die kinderen sliepen buiten beter.”

Wat als je teveel slaap nodig hebt? (Zoe Schutjes, Hasselt)

“Je hebt kortslapers en langslapers. Maar te lang slapen is nooit goed. Slaap is als een elastiek. Trek je die heel ver uit, dan geraakt de rek eruit. Slaap je heel lang, dan heb je heel veel lichte slaap en veel wakkere momenten, waardoor je ondanks dat lange slapen toch vermoeid gaat opstaan.”

Welk effect heeft de menopauze op slaap? (Katrien Dupon, Hasselt)

“Vrouwen in de menopauze slapen slechter en worden vaak ’s nachts rond 4 à 5 uur wakker. Slaap is een hormonaal proces en bij het ouder worden gaan de vrouwelijke hormonen afnemen met slechtere slaap tot gevolg. Daarnaast stijgt tijdens de menopauze ook de lichaamstemperatuur – de zogenaamde vapeurs – en hogere temperatuur zorgt ook nog eens voor slechtere slaap.”

SOS SLAAP ’s nachts wakker worden. — © Het Belang van Limburg

Is zes uur slaap voor een man genoeg? (Giuseppe Balzano, Lommel)

“Slaap is iets heel persoonlijks, dus het is moeilijk om daar een vaste tijdsduur op te plakken. Maar als iemand zich op sociaal, cognitief en fysiek vlak goed voelt na zes uur slaap, dan kan dat voldoende zijn. Oudere mensen hebben meestal ook minder slaap nodig. Ze zijn overdag ook minder actief.”

Ik gebruik een smartwatch om mijn slaap te meten, maar is die info correct? (Nathalie Grauls, Lummen)

“Ik krijg heel wat mensen in mijn praktijk omdat hun smartwatch hen vertelt dat ze slecht slapen, maar dat klopt vaak niet. Voor ruwe metingen kan zo’n toestel dienen. Je kan er bijvoorbeeld op aflezen hoe laat je bent gaan slapen en hoe laat je naar het toilet bent geweest. Maar de info die zo’n toestel geeft over je slaapkwaliteit, dus over je diepe slaap of je droomslaap, klopt voor geen meter. De enige manier om je slaap objectief te meten, is in een slaaplabo waar je hele lichaam beplakt wordt met elektrodes.”

“Ik krijg heel wat mensen in mijn praktijk omdat hun smartwatch hen vertelt dat ze slecht slapen, maar dat klopt vaak niet”, zegt slaapexpert Annelies Smolders. — © rr

SOS Slaap Piekeren. — © Het Belang van Limburg

Als ik mij concentreer op mijn ademhaling val ik gemakkelijk in slaap. (Germaine, Bocholt)

“Door je te focussen op één zaak, ga je rustiger worden en dat bevordert de slaap. Concentreer je dus op één thema: op één bepaalde film bijvoorbeeld of een boek. Piekeraars denken aan honderd zaken tegelijk en blijven daardoor wakker liggen.”

Bevordert het drinken van thee de slaap? (Johan Goyens, Kinrooi)

“Als er theïne in die thee zit, dan zal het de slaap verstoren. Zo gaan witte, zwarte of groene thee je eerder oppeppen dan je slaap aanwakkeren. Kies daarom voor zogenaamde slaapthee, zonder theïne. Ook kamille- of lindethee zijn goed voor het slapen gaan. Let wel: thee onttrekt ook vocht, dus drink er niet te veel van, want dan ga je ’s nachts moeten plassen.”

Een goede vrijpartij doet wonderen om in slaap te vallen. (Patrick Voets, Hoeselt)

“Dat klopt. Van het knuffelhormoon krijg je een goede roes en dat bevordert de slaap.”