Nog geen prijs, maar toch werd de Ronde een opsteker voor Soudal-Quick Step: “Alleen fenomeen Pogacar kon de kloof nog dichten”

De aanwezigheid van eigenaar Zdenek Bakala inspireerde Soudal-Quick Step in de Ronde van Vlaanderen tot een offensieve koers. Zonder Pogacar en mét een goeie Tim Merlier, Kasper Asgreen en Yves Lampaert trekt de ploeg op zijn minst strijdbaar naar Parijs-Roubaix. “Dit was een mooie stap in de goeie richting.”

Naar de normen van de voorbije weken mag de Ronde van Vlaanderen voor Soudal-Quick Step een opsteker heten. De overmacht van de grote jaren is nog steeds veraf, maar op zijn minst maakte de ploeg mee de koers.

Bij Tim Merlier zag de ploegleiding de Ronde als een goeie prikkel richting Roubaix en de Belgische kampioen maakte daar het meeste van door mee te springen met de vroege vlucht. “Dat geeft de rest van de ploeg vertrouwen gegeven”, zo gaf hij aan. “Mijn eerste Ronde was een unieke ervaring. In eigen streek heb ik heel veel aanmoediging gekregen. Dat deed deugd.”

Merlier is zonder meer bezig aan een goed voorjaar en niet alleen in de sprintklassiekers: “Ik denk dat ik aan het bewijzen ben dat ik geen kleine motor heb.”

In het peloton achter Merlier koerste de ploeg attent toen de wedstrijd in aanloop naar de Molenberg helemaal openbrak. Eerst schoof Lampaert mee: “maar het peloton liet toen nog niet begaan.”

Nadien forceerde Kasper Asgreen zelf een vlucht van alleen maar sterke renners. Met motoren Stefan Küng, Neilson Powless, Fred Wright en Matteo Trentin liep die tot ruim drie minuten uit op de grote drie. “We hebben er echt wel in geloofd dat die groep voorop zou blijven”, aldus ploegleider Tom Steels. “Alle ploegen waren op zich vertegenwoordigd. Alleen het fenomeen Pogacar kon de kloof nog dichten.”

Het is maar de vraag of Soudal-Quick Step zelfs in een hypothetische scenario waarin de grote drie niet meer vooraan geraakten de koers had kunnen winnen. Dan was Mads Pedersen vooraan nog altijd sterker geweest dan Asgreen.

Maar de malaise was groot de voorbije weken, tot een auto-accidentje van grote baas Patrick Lefevere in Dwars door Vlaanderen toe. En dan zorgt de Ronde ervoor dat Soudal-Quick Step toch vertrouwen tankt richting Roubaix. “De Ronde was een mooie stap in de goeie richting”, besloot Asgreen.