Nog altijd maar 24 jaar oud en al één van de grootsten aller tijden: het palmares van Tadej Pogacar is nu al om van te duizelen

Met zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen heeft Tadej Pogacar alweer een stuk wielergeschiedenis geschreven. Het gebeurde nog maar drie keer dat een renner in zijn carrière zowel de Ronde van Frankrijk als de Ronde van Vlaanderen won. In één klap heeft hij nu ook drie van de vijf befaamde Monumenten gewonnen. Wordt deze kwieke Sloveen die de wielerwetten herschrijft ook de eerste renner in lange tijd die ze allemaal kan winnen tijdens zijn carrière?

Je zou het zomaar vergeten als je zijn erelijst bekijkt, maar Tadej Pogacar is nog altijd maar 24 jaar oud - in september wordt hij 25. Ondanks die prille leeftijd heeft hij nu al een palmares bij elkaar gefietst waar slechts heel weinigen in meer dan 100 jaar wielergeschiedenis aan kunnen tippen. Zeker in het ‘moderne’ wielrennen is de Sloveen een waar fenomeen. En dat in een tijd waarin ook andere renners van een serieus kaliber actief zijn, zoals Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock en ook wereldkampioen Remco Evenepoel.

Buitenaards in de grote rondes

Tadej Pogacar zal u natuurlijk vooral kennen door zijn buitenaardse exploten in de grote rondes. Dat is immers de plaats waar het grote publiek echt mocht kennismaken met deze Sloveen. Meer bepaald in de Vuelta van 2019, zijn eerste grote ronde: als knaapje van 20 jaar oud werd hij er al knap derde en won hij drie etappes. Ook bekende kleinere rittenkoersen zoals Parijs-Nice (2023) en Tirreno-Adriatico (2021 en 2022) schreef hij al op zijn naam.

Pogacar op weg naar winst in de Ronde. — © BELGA

Bijzonder, maar het verbleekt bij wat de jonge Pogacar al presteerde op het grootste podium van allemaal: de Tour de France. In drie deelnames aan La Grande Boucle werd Pogacar tweemaal eindwinnaar, vorig jaar eindigde hij als tweede. Twee keer winnaar van de bolletjestrui. Drie keer de witte jongerentrui. Negen etappezeges in totaal. Pogacar is de op één na jongste Tourwinnaar ooit en de jongste tweevoudige Tourwinnaar ooit. Hij is ook de eerste renner sinds Eddy Merckx in 1972 die drie truien won in dezelfde Tour: een huzarenstukje dat hij zowel in 2020 als 2021 klaarspeelde.

Al drie Monumenten gewonnen

Pogacar heeft intussen echter ook een zeer fraai palmares bij elkaar gereden wat eendagswedstrijden betreft. Op dat palmares prijken nu al zeges in drie verschillende Monumenten. De Ronde van Vlaanderen kwam er zondag bij, Luik-Bastenaken-Luik won hij al in 2021. De Ronde van Lombardije won hij zelfs al twee keer bij zijn enige twee deelnames in 2021 en 2022. Ook de Strade Bianche, vaak bestempeld als het zesde Monument, staat sinds vorig jaar op zijn erelijst. Wie kan zijn straffe solo van 50 kilometer over de Italiaanse grindwegen vergeten?

Hoe dan ook is Pogacars zege in de Ronde van Vlaanderen van zondag een haast unieke prestatie. Hij is pas de derde renner ooit die in zijn carrière zowel de Ronde van Frankrijk als die van Vlaanderen wint. En die andere twee namen deden dat in lang vervlogen tijden. (Lees verder onder de foto)

Pogacar mikt komende zomer op zijn derde Tourzege in vier jaar. — © BELGA

De Fransman Louison Bobet won Vlaanderens Mooiste in 1955 en pakte de gele trui in 1953, 1954 en 1955. Eddy Merckx - wie anders? - won op zijn beurt de Ronde van Vlaanderen in 1969 en 1975. De Tour zou hij vijf keer op zijn naam schrijven (vier keer op rij van 1969 tot 1972 en nadien nog eens in 1974. Pogacar kan later dit jaar dus even straf doen als Bobet en Merckx als hij er ook nog in slaagt om in hetzelfde jaar zowel de Ronde van Vlaanderen als de Tour te winnen.

Nog zo’n leuk statistiekje: Pogacar kan de tweede renner ooit worden die de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik én de Tour de France in hetzelfde jaar wint. Daar slaagde enkel Merckx al in, meer bepaald in 1969. Merckx is ook de enige renner die erin slaagde om drie Monumenten in hetzelfde jaar te winnen, tot vier keer (!) toe: in 1969, 1971, 1972 en 1975. Pogacar kan dat record dus ook evenaren als hij Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije dit jaar wint.

Alle Monumenten winnen?

Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog, maar met de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije (2x) heeft Pogacar nu al drie van de vijf Monumenten minstens één keer gewonnen. Daarmee komt de Sloveen in een illuster rijtje terecht: hij is de 26ste wielrenner ooit die minstens drie verschillende Monumenten heeft gewonnen in zijn carrière. Van die 26 zijn er 10 die er ook in slaagden de Tour de France te winnen, waaronder Pogacar. (Lees verder onder de foto)

In 2021 won Pogacar met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste Monument. — © BELGA

Als Pogacar in de toekomst ook nog La Primavera of De Hel van het Noorden wint, komt hij in een nog indrukwekkender kransje renners terecht. Zes mannen slaagden erin om vier verschillende Monumenten te winnen, waarvan Philippe Gilbert natuurlijk het meest recente voorbeeld is: enkel Milaan-Sanremo ontbreekt op zijn palmares. Ook Sean Kelly, Hennie Kuiper, Louison Bobet, Fred De Bruyne en Germain Derycke wonnen vier van de vijf Monumenten tijdens hun carrière.

Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en de onvermijdelijke Eddy Merckx zijn de enige renners die er ooit in slaagden om elk van de vijf Monumenten minstens één keer te winnen. Merckx is ook met grote voorsprong recordhouder wat het totaalaantal zeges in Monumenten betreft. Merckx won er in zijn carrière maar liefst 19 (7 keer Sanremo, 2 keer de Ronde, 3 keer Parijs-Roubaix, 5 keer Luik en 2 keer Lombardije). Nummer twee Roger De Vlaeminck heeft er 11 op zijn naam staan.

In het huidige profpeloton is Pogacar nu al de renner met de meeste zeges in Monumenten. De jonge Sloveen staat in totaal op vier stuks. Sinds zondag doet hij daarmee beter dan Mathieu van der Poel. Die blijft met Milaan-Sanremo en zijn twee eerdere zeges in de Ronde van Vlaanderen voorlopig op drie steken. De Nederlander krijgt volgende week in Parijs-Roubaix wel onmiddellijk een kans om de score op 4-4 te brengen.