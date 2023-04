Antiheld van de Ronde van Vlaanderen: Filip Maciejuk (23), die in de aanloop naar de eerste keer Oude Kwaremont als een bowlingbal een half peloton ten val bracht. Hij besefte aan de teambus van Bahrain Victorious dat hij een grote fout had gemaakt: “Ik voel me echt shit. Hier ga ik de komende dagen nog vaak aan denken.”