Studievriend Zuhal Demir blij met benoeming schepen Günther Dauw: “Toen al veel gevoel voor verantwoordelijkheid”

Eind jaren 90 trokken ze samen op tijdens hun rechtenstudie aan de KU Leuven. Later heeft Demir hem in de Truiense N-VA geloodst. “Gunther en ik waren samen actief in het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), een studentenclub van de rechtenstudenten aan de KU Leuven. Daar is onze vriendschap ontstaan terwijl we samen activiteiten organiseerden. Günther was verantwoordelijk voor evenementen en had toen al een oprecht verantwoordelijkheidsgevoel naast een onmiskenbaar organisatietalent. Hij was er elke dag voor de rechtenstudenten. En nu zal hij opnieuw zijn verantwoordelijkheid nemen voor de Truienaars.”