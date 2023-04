EERSTE PROVINCIALE. Kampioen nog niet gekend, Juve vergezelt Hechtel naar tweede provinciale

Zepperen-Brustem (0-4 in Alken) en Achel (4-0 tegen Meeuwen) wonnen, zodat de marge zeven punten blijft en de beslissing over de titel waarschijnlijk volgende speeldag valt. Naast Eksel (2-4 verlies tegen Helson) komen ook Koersel en Zonhoven (beide hebben een licentie aangevraagd) in aanmerking voor een eindrondeticket. Onderaan verloor Juve de derby tegen Torpedo (2-4) en vergezelt Hechtel naar tweede provinciale. Omdat Schoonbeek-Beverst in derde amateur blijft dalen waarschijnlijk drie clubs in eerste. Zonhoven (3-1 zege tegen Herkol) en Helson maakten een goede beurt, Alken, Meeuwen en Herkol een slechte. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)