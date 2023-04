DERDE PROVINCIALE. Derbyzege in 3A, top drie wint in 3B en kampioen gekend in 3C

Leider Kortessem (3A) was vrij en zo greep Velm (0-2 winst in Lummen) de kans om te naderen tot op drie punten. In 3B lijkt Turkse FC op weg naar de titel, onderaan is Opitter (3-0 verlies in Maasland NO) quasi zeker van een testwedstrijd om het behoud. Houthalen VV (3C) bleef ook dit weekend ongeslagen en kroonde zich tot de allereerste kampioen in de provinciale voetbalreeksen bij de heren. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)