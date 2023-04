Schoonbeek-Beverst verzekerde zich dankzij winst tegen Pelt van het behoud. Slechter nieuws was er voor KVK Beringen, dat 5 doelpunten slikte in amper 21 minuten tijd. KVK Wellen verloor de topper tegen Geel, Termien was veel te sterk voor Nijlen. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gsb/gesi/jmu)