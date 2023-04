VIERDE PROVINCIALE. Broer van profspeler scoort in 4A, algemeen forfait dreigt in 4B

HW Zonhoven (4A) diende Heusden 06 voor het eerst in vier maanden een nederlaag toe. Berend De Norre, broer van OHL-speler Casper, was goed voor een doelpunt in de 11-1-overwinning van Herk B tegen Termolen. In 4B dreigt een algemeen forfait voor de rode lantaarn. Achel B en Eksel B strijden op 15 april in een rechtstreeks duel voor de titel in 4C. Opoeteren (4D) is officieus zeker van de titel. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)