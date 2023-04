TWEEDE PROVINCIALE. Ongezien spannende titelstrijd in 2B, snelste goal ooit in 2A?

Als Hoeselt (2A) donderdag de inhaalwedstrijd tegen Lanaken verliest, is Hoepertingen kampioen zonder te spelen. Onderaan de ranking staat Gestel met één been in derde provinciale. HO Heide moet de snelste goal van het seizoen gemaakt hebben want na slechts zeven seconden was het al kassa voor Bilal Dahou die de bal controleerde en tegen de netten vlamde. In 2B blijft de titelstrijd ongemeen spannend, al heeft Mechelen aan de Maas A de beste papieren. Al volgen RC Peer en Turkse Rangers op drie en Gruitrode en St. Elen op 4 punten. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)