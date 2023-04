Houthalen VV is de verdiende kampioen in derde provinciale C. De troepen van coach Bart Schapmans wonnen op eigen veld van E. Mechelen aan de Maas B (2-1) en staken zo de titel op zak, omdat ‘concurrent’ Genk VV thuis punten liet liggen tegen Umitspor (0-3). Na vier seizoenen in derde provinciale promoveert de ongeslagen underdog naar tweede.