Daan Haling (m), hier in actie tegen Miners. — © Raymond Lemmens

Sint-Truiden ging in de play-ups in 1ste landelijke na drie (!) verlengingen onderuit tegen Hansbeke: 98-107. Niet onlogisch, aangezien Sint-Truiden slechts over zes A-ploegspelers beschikte en ook nog Swillen zag uitvallen met gescheurde kruisbanden.