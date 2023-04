Bekende Russische militaire blogger komt om bij explosie in populaire bar in Sint-Petersburg

Bij een aanslag in de populaire Street Food Bar nr. 1 in Sint-Petersburg zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Het slachtoffer is de bekende militaire blogger commandant Vladlen Tatarsky, zo maakte de politie intussen bekend.

De aanklager van St. Petersburg, Viktor Melnik, had het over een ernstige explosie. En dat ook te zien op beelden op sociale media. Een veiligheidscamera aan de overkant van de straat filmde de knal. Op de beelden is ook te zien hoe een veranda voor de zaak letterlijk werd weggeblazen.

Vijftien mensen raakten gewond, sommigen zouden er erg aan toe zijn.

Vladlen Tatarsky stierf. Hij is het pseudoniem van Maxim Fomin. Tatarsky is sinds het begin van de militaire operatie in Oekraïne enorm populair geworden. Hij nam dagelijks video’s op met analyses van het verloop van de speciale operatie en gaf advies aan de Russische soldaten op het terrein.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hij was ook uitgenodigd bij de toespraak van Poetin op het Kremlin.

De politie vermoedt dat een klant van de zaak het explosief heeft achtergelaten in de zaak.

Of Tatarsky geviseerd werd of hij een toevallig slachtoffers was, is nog niet bekend. Maar het ziet er naar uit van wel.