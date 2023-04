Kiev heeft plan klaar voor na de herovering van de Krim: Russen zullen moeten vertrekken

Oekraïne heeft een twaalfpuntenplan klaar voor de Krim zodra het schiereiland is heroverd op Rusland. Het voorziet onder meer in de sloop van de in 2018 geopende brug die het schiereiland verbindt met het Russische vasteland. Russen die er nu wonen zullen met lege handen moeten vertrekken.

Rusland annexeerde de Krim in 2014. Het land eist voor een vredesakkoord dat Oekraïne het schiereiland en andere door Rusland bezette gebieden erkent als Russisch grondgebied. Maar Oekraïne heeft laten weten nooit akkoord te zullen gaan met een staakt-het-vuren als Rusland de Krim niet teruggeeft.

Zelenski is er overigens van overtuigd dat Oekraïne de Russen zelfs uit de Krim zullen verdrijven.

Het plan voorziet onder meer in de sloop van de in 2018 geopende brug die het schiereiland verbindt met het Russische vasteland.

Het gaat om de ‘Poort naar de Krim’ in de buurt van Melitopol die in december zwaar beschadigd raakte door een explosie. Het was een prestigeproject van Poetin. Maar als de Russen verdreven zijn, moet die verbinding direct afgesneden worden, zegt Kiev nu.

Het schiereiland zal ook worden “gezuiverd” van mensen die de Russische autoriteiten hebben bijgestaan sinds de inlijving van de Krim in 2014, zegt Oleksiy Danilov, secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad.

Oleksiy Danilov — © REUTERS

Medewerkers van de Russen en “verraders” van de Oekraïense staat zullen in de tweede fase van het plan worden berecht. Russen die zich na februari 2014 op het schiereiland hebben gevestigd, moeten worden uitgezet en aankopen van onroerend goed worden nietig verklaard. Ze moeten met andere woorden met lege handen vertrekken.

Over ambtenaren, rechters, openbaar aanklagers en politiemensen die voor de Russen werken zal een rechtbank bepalen of ze strafbare feiten pleegden of niet. Als dat niet zo is, verliezen ze toch sowieso hun staatspensioen.

Ook de rol van journalisten, medici en allerlei experts die voor de Russen werkten worden onderzocht. Zij riskeren titels, eigendommen, centen, eer en respect te verliezen.

Burgers van de Russische Federatie die na februari 2014 illegaal op het Krimschiereiland kwamen wonen, moeten binnen een wettelijk bepaalde termijn onmiddellijk het grondgebied van Oekraïne verlaten.

Aankopen die na februari 2014 niet onder de Oekraïense wetgeving zijn gedaan, inclusief onroerend goed, worden waardeloos verklaard. Het gaat dan om huizen, appartementen, gronden en andere onroerend goed die door Russische burgers op de Krim zijn gekocht

Verder komt er een grootschalig “ontgiftingsprogramma” om de gevolgen van Russische propaganda ongedaan te maken, aldus Danilov.

Politieke gevangenen moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.

Er moet ook een monument komen dat de Russische ondergang op zee symboliseert.

En de havenstad Sebastopol, op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim in de Zwarte Zee, zal een nieuwe naam krijgen om het Russische verleden uit te wissen., als het ooit zo ver komt.