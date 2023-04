Belgische trainers aan het feest in Ligue 1: Philippe Clement zorgt voor spectaculaire ommekeer met Monaco, Reims van Will Still peuzelt Nantes op

Stade de Reims heeft zondagnamiddag in de Ligue 1 FC Nantes opgepeuzeld. Het werd 0-3. Will Still en de zijnen knoopten zo weer met de overwinning aan nadat hij vorige week een eerste keer verloor met Reims. Het Monaco van Philippe Clement won dan weer van Straatsburg na een doelpuntenrijke wedstrijd.

Nantes - Stade Reims 0-3

Alexis Flips en Marshall Munetsi troffen raak voor de troepen van Will Still in het Stade de la Beaujoire. Thomas Foket en Thibault De Smet dweilden als basisspelers de flanken af bij de bezoekers. Foket mocht vijf minuten voor tijd gaan rusten en werd afgelost door landgenoot Maxime Busi.

Reims staat zevende in het klassement van de Franse hoogste voetbalafdeling met 46 punten. Het staat op zes punten van een plaats die recht geeft op Europees voetbal.

Monaco - Straatsburg 4-3

Later op de avond boog Monaco een 1-2 achterstand nog om in een 4-3 overwinning tegen het Straatsburg van Matz Sels. Vanderson opende de score voor de Monegasken, maar Lebo Mothiba en een eigen doelpunt van Guillermo Maripan draaiden de rollen om.

Eliesse Ben Seghir, Edan Diop en Youssouf Fofana stelden in de tweede helft orde op zaken namens de troepen van Philippe Clement door Matz Sels nog drie keer te kloppen. Fofana slikte in de 78ste nog een tweede gele kaart, Eliot Matazo kwam 10 minuten voor tijd van de bank in het winnende kamp. De aansluitingstreffer van Habib Diallo in de blessuretijd kwam te laat.

AS Monaco sluit de top vier van de ranglijst in de Franse hoogste voetbalafdeling met 57 punten. Straatsburg kampeert maar net boven de gevarenzone, op de zestiende positie met 26 eenheden.