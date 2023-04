Eden Hazard mag na drie maanden eindelijk nog eens meespelen bij Real Madrid... en geeft meteen assist

Eden Hazard heeft nog eens speelminuten kunnen verzamelen bij Real Madrid. De voormalige Rode Duivel mocht tegen Real Valladolid na 65 minuten invallen voor Karim Benzema, die in de eerste helft een hattrick scoorde in amper zeven minuten tijd. Real Madrid won de wedstrijd uiteindelijk met 6-0, Hazard gaf in de 92ste minuut de assist voor de laatste goal.

De wedstrijd tussen Real Madrid en Real Valladolid - dat net boven de degradatiestreep staat in La Liga - was na de eerste helft al beslist. De thuisploeg was halverwege op voorsprong gekomen via Rodrygo. Even later was het de beurt aan Karim Benzema om zijn duivels te ontbinden: met goals in de 29ste, 32ste en 36ste minuut zorgde hij voor een onvervalste hattrick.

Benzema mocht na 65 minuten naar de kant. Het was zowaar Eden Hazard die de Fransman kwam vervangen. Een verrassing toch: de voormalige Rode Duivel had voor zondag dit seizoen nog maar 296 minuten gespeeld bij zijn club. De laatste keer was al geleden van het bekerduel met vierdeklasser Cacereño op 3 januari. In La Liga had Hazard zelfs al sinds 11 september 2022, 204 dagen geleden, niet meer gespeeld.

Met Hazard op het veld ging Real niet helemaal achterover leunen, want enkele minuten later schilderde Asensio de 5-0 op het bord. Ook voor Hazard was er nog iets weggelegd: in de extra tijd gaf hij de assist voor de 6-0 van Lucas. Meteen ook de eindstand.

In het klassement blijft Real Madrid comfortabel tweede. Het heeft acht punten voorsprong op stadsgenoot Atlético, dat een match minder gespeeld heeft. Leider Barcelona heeft al twaalf punten meer.