De GP van Australië werd er eentje waar nog lang over wordt nagepraat. De race stond bol van de incidenten waarvan een deel wellicht voorkomen had kunnen worden als de wedstrijdleiding andere keuzes had gemaakt. De regels werden gevolgd, maar gezien de crashes kan het geen kwaad om daar nog eens naar te kijken. Max Verstappen won voor het eerst in Melbourne.