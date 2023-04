Dolgelukkige Lotte Kopecky had niet verwacht om na solo van 18 kilometer te zegevieren: “Heel speciaal om mezelf op te volgen”

“Het is heel speciaal om mezelf op te volgen”, stak een gelukkige Lotte Kopecky van wal. “Ik had niet verwacht om op deze manier te winnen. Dat dit een groot nummer was? Vooral erg lastig. Op de Kopenberg stond heel het peloton plots stil.”

Net als Pogacar reed Kopecky op de Oude Kwaremont van de tegenstand weg. “Of er een mooiere manier was om te winnen? Ik denk het niet. We waren vandaag ook weer een en twee met de ploeg. We kunnen alweer spreken van de perfecte dag.”

Kopecky kon in Oudenaarde juichen na een solo van 18 kilometer. “Dat waren nog enorm lastige kilometers. Het laatste stuk was ook vol tegenwind. Ik was helemaal nog niet zegezeker toen ik weg was. Ik had ook nooit echt een idee hoeveel mijn voorsprong bedroeg.”

Na het verlies van haar broer heeft Kopecky enorm lastige weken achter de rug. “Hoe ik die overleefd heb? Die vraag heb ik mezelf ook heel vaak gesteld.”