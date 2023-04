Genk weet weer wat winnen is. Na een 2 op 9 moest het 87 minuten zwoegen om OHL op de knieën te krijgen. Een goedkope penalty voor de bezoekers (1-1 in minuut 56) zette in de Cegeka Arena veel kwaad bloed. Maar Mike Trésor trok zijn team met zijn eerste vrijschopgoal voor Genk over de streep: 2-1.