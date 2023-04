VIDEO. Teleurgestelde Wout van Aert rijdt eerst mixed zone voorbij, maar vindt troost bij gezin na missen van podium: “Ik vind het vooral jammer voor de ploeg”

Ook in 2023 wint Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen niet. De kopman van Jumbo-Visma klampte zo lang mogelijk aan, maar moest op de Oude Kwaremont uiteindelijk toch definitief plooien. Van Aert was dan ook ontgoocheld, want hij kwam naar de Ronde om te winnen. “Ik vind het vooral jammer voor de ploeg, want een podiumplek hadden we op zijn minst verdiend.”

“Het was een heel lange dag met heel wat valpartijen en chaos onderweg”, liet Wout van Aert na afloop optekenen. “Het was dan ook nog eens een super zware finale na een al heel slopende en snelle koers.”

“Alles verliep heel goed voor ons. We hadden Nathan Van Hooydonck mee in een gevaarlijke groep, dat zorgde ervoor dat we zowel vooraan als achteraan niet moesten rijden. Dat was wat we wilden. Het was wel misschien iets sneller een man tegen man situatie dan we gehoopt hadden. En uiteindelijk bleken die sterker te zijn.”

Verrast door Van der Poel

Van Aert moest na een versnelling van Pogacar op de Oude Kwaremont lossen. Hij probeerde daarna nog met Van Hooydonck terug te keren, maar dat lukte niet. “De overwinning verloor ik eigenlijk al op de Kruisberg, waar de demarrage van Van der Poel mij wel wat verraste”, was Van Aert eerlijk.

“Daar kon ik al niet mee, dus dan was het ook al wel duidelijk dat het op de Kwaremont moeilijk zou worden. In de finale moest ik mijn meerdere herkennen, maar ik heb nog geprobeerd om er het maximale eruit te halen. Ik vind het vooral jammer voor de ploeg, het podium hadden we op zijn minst verdiend.”

“De impact van mijn valpartij? Ik heb mijn knie wat verwond, maar in de koers heb ik er niet veel last van gehad. Of ik nu meer kans maak op Roubaix? Morgen draai ik de bladzijde pas om.”