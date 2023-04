VIDEO. Davide Ballerini zorgt in extremis nog voor valpartij van de dag door over de kop te gaan… in sprint om plek 43

De Ronde van Vlaanderen van 2023 zal de geschiedenis ingaan als die van Tadej Pogacar, maar ook als die van de ontelbare valpartijen. De hele wedstrijd lang gingen de renners tegen de grond, en ook aan de finish slaagde Davide Ballerini er niet in om recht te blijven.

De Italiaan van Soudal - Quick-Step trok in de laatste rechte lijn de sprint aan voor Tim Merlier, maar dat verliep niet van een leien dakje. Ballerini liet zich uitzakken, tikte daarbij Edward Theuns aan en ging vervolgens spectaculair over de kop tegen de dranghekken. Een einde in mineur voor de Italiaan, en dat voor een sprintje om plaats 43...

De beelden:

Ballerini moest zijn wonden likken en kwam hoofdschuddend over de finish.

