Hasselt

In Limburg zijn er op vijf jaar tijd 30 supermarkten bij gekomen. Dat is 51.000 m² aan extra winkeloppervlakte. Afgelopen weekend was er opnieuw sociale onrust bij Delhaize: de winkels in Houthalen, Sint-Truiden en Hasselt bleven dicht. “Het verzadigingspunt in de sector is bereikt.”