Mathieu van der Poel toont zich een waardige verliezer en kan leven met zijn tweede plaats: “Tadej was gewoon beter, ik kan dit wel plaatsen”

De verhoudingen waren duidelijk. Op de Oude Kwaremont was Pogacar een klasse sterker, waardoor Mathieu van der Poel na afloop wel kon leven met zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. “Jammer dat ik op de Kwaremont geen antwoord had, maar Tadej was vandaag gewoon beter.”

“Ik ben een klein beetje teleurgesteld, maar ik kan het wel plaatsen”, was Mathieu van der Poel eerlijk na een spektakelrijke Ronde van Vlaanderen. “Tadej was vandaag gewoon beter.”

De Nederlander kon in tegenstelling tot Wout van Aert wel zijn wagonnetje aanhangen op de Kruisberg, maar brak uiteindelijk ook op de Oude Kwaremont. “Daar had ik inderdaad niet echt een antwoord. Jammer natuurlijk. Maar ik rijd een van mijn beste Rondes. Na de Paterberg reed ik tot aan de finish de hele tijd boven de 400 watt. Maar dichter kwam ik niet. Dat is het net wat makkelijker om deze tweede plek te plaatsen.”

Van der Poel was nochtans niet goed aan de wedstrijd begonnen. In de openingsfase liet hij zich verrassen door waaiers, waardoor hij in een tweede peloton terecht kwam. “De hele situatie viel uiteindelijk best mee, maar toch moet ik mijn ploeg bedanken. Zelf heb ik nooit iets moeten rechtzetten, ik zat de hele tijd goed uit de wind.”

Volgende week volgt Parijs-Roubaix. “Dat belooft een heel andere wedstrijd te worden”, zegt MVDP. “Het enige wat ik kan concluderen is dat mijn vorm goed is. Ik zal alles op alles zetten om er te winnen, maar ik ben sowieso al aan een heel goed seizoen bezig.”