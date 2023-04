Tadej Pogacar ontvangt met de glimlach een frietje en blinkt van trots na triomf in Ronde van Vlaanderen: “Ik kan na vandaag al met pensioen”

Een fenomeen is het, Tadej Pogacar. Met de Ronde van Vlaanderen heeft de Sloveen op 24-jarige leeftijd nu al drie van de vijf Monumenten gewonnen. De tweevoudige Tourwinnaar blonk dan ook van trots na afloop. “Zelfs als ik de Tour niet win, is mijn seizoen al geslaagd.”

“Dit is een dag die ik nooit zal vergeten”, vertelde een zielsgelukkige Tadej Pogacar. “Deze zege komt er door fantastisch teamwerk. Vooral een woord van dank aan Trentin, hij is een voorbeeldige ploegmaat.”

Pogacar ging met nog een kleine 30 kilometer te gaan solo op de Oude Kwaremont. “Ik wist dat ik solo moest gaan op de laatste keer Oude Kwaremont. Toen ik eenmaal los was, gaf ik alles. Ik wist dan dat het moeilijk ging worden, op de Paterberg kraakte ik zelfs bijna. Maar het enige wat ik kon doen was alles geven.”

De Oude Kwaremont is een helling die de Sloveen wel ligt. “Het is een helling waar we met veel snelheid aan de kasseien beginnen. Daarna is het dan met pure power tot aan de top. Dat maakt dat het een helling is waar ik in het voordeel ben.”

Nog twee monumenten te gaan

Pogacar is nog maar de derde renner die na de Tour de France ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Eddy Merckx en Louison Bobet deden het hem voor. “Ik kan na vandaag al met pensioen”, grapt de Sloveen. “Ik kan nu al heel trots zijn op mijn carrière. Dit jaar verkeerde ik in een van de beste vormen van mijn leven. Zelfs als ik de Tour niet win, is mijn seizoen al geslaagd.”

Na de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik is het al het derde Monument dat Pogacar kan winnen. “Natuurlijk wil ik ook de twee andere nog winnen. Maar we zagen dit jaar nog dat Milaan-Sanremo een heel moeilijke koers is om te winnen. Maar we geven niet op. Of ik ooit Parijs-Roubaix zal rijden? We zullen zien, maar dan zullen er wel nog een paar kilootjes moeten bijkomen.”

Daarbij zal het pakje friet dat de Sloveen na afloop aangeboden kreeg alvast helpen.