Eddy Merckx achterna: fenomenale Tadej Pogacar wint na de Tour nu ook Ronde van Vlaanderen na spektakeleditie

Tadej Pogacar kwam, zag en overwon. De tweevoudige Tourwinnaar kraakte alle mogelijke tegenstand op de Oude Kwaremont en vloog naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Een solo van zeventien kilometer lang. Daarmee is hij na Louison Bobet en Eddy Merckx de derde renner ooit die de dubbel Ronde van Frankrijk-Ronde van Vlaanderen pakte. Mathieu van der Poel werd net als in 2021 een meer dan verdienstelijke tweede. Mads Pedersen won de sprint voor de laatste podiumplaats, vóór Wout van Aert die het hoofd boog.

Tadej Pogacar greep de ontsnapte Mads Pedersen bij de lurven tijdens de derde en laatste passage van de Oude Kwaremont en stoomde gewoon door. Daar kraakte Mathieu van der Poel, die nochtans op de Kruisberg Wout van Aert overboord kieperde. We kregen wel nog een fantastisch man-tegen-mangevecht met de dubbele ex-Ronde van Vlaanderenwinnaar. Maar de 24-jarige kopman van UAE Team Emirates reed seconde per seconde weg en haalde zijn gram. Hoe ongelukkig hij vorig jaar van Oudenaarde wegreed, zo gelukkig vloog hij nu naar de wielerhoofdstad van de Vlaamse Ardennen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 107de editie van de Ronde van Vlaanderen was gewoonweg een thriller van bijna zeven uur lang. Alles wat wielrennen op één dag kan bieden, kregen we tussen de Grote Markt in Brugge en de Minderbroedersstraat in Oudenaarde voorgezet. Dit was een waanzinnig mooie Ronde!

Uiteindelijk zouden we een lange finale van 45 kilometer lang krijgen. Die begon pas echt op de Koppenberg waar Pogacar, Van der Poel en Van Aert van de puist van Melden gebruik maakten om dé echte achtervolging op de achttien vluchters in te zetten.

Terwijl Mads Pedersen van de Kruisberg (helling 17 van de 19, nog 29 kilometer) voorin wegschoof, kregen we de volgende grote schifting op de Oude Kruisberg. Daar gooide Mathieu van der Poel zo’n bom dat alleen maar Tadej Pogacar kon volgen en Van Aert daar beetje bij beetje moest passen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op 22 km van de finish kwamen Pogi en MVDP met Florian Vermeersch (afgehaakt voorin) bij de groep met Stefan Küng, Kasper Asgreen, Neilson Powless, Fred Wright, Matteo Trentin en Matteo Jorgenson. In opdracht van de ploegleiding liet Nathan Van Hooydonck zich in deze groep afzakken in een wanhoopspoging om de op de Oude Kruisberg geloste Wout van Aert opnieuw in koers te brengen.

Het voorspel begon in Kruishoutem, op 169 km van de streep, toen in verschillende schuifjes elf renners voorin kwamen rijden. Dat waren Jasper De Buyst (Lotto-Dstny), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal-WB), Elmar Reinders (Jayco-Alula) en Filippo Colombo (Q36.5). Na de Huisepontweg in Wannegem-Lede kwamen daar Belgisch kampioen Tim Merlier (Soudal – Quick-Step), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal-WB), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) en Hugo Houle (Israel-Premier Tech) bij.

Het tweede zware wapenfeit was de ‘strike’ die Filip Maciejuk (Bahrain Victorious) in Berchem onderweg naar de eerste keer Oude Kwaremont. Hij raakte naast de weg, schoot opnieuw op de baan en haalde een veertigtal renners onderuit. Waaronder Tim Wellens die daarbij een sleutelbeenbreuk opliep en ook Wout van Aert zich aan de linkerknie wat bezeerde. (Lees verder onder de foto)

© AP

Misschien wel de zwaarste move van de dag kregen we na de Molenberg, de zesde van de negentien hellingen die op 102 km van de finish lag. Daar reden Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Jhonatan Narvaéz (Ineos-Grenadiers), Fred Wright (Bahrain Victorious), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Neilson Powless (Bahrain Victorious) en Stefan Küng (Groupama-FDJ) weg. Een zeer gevaarlijke vlucht met allemaal ‘dikke’ coureurs. Op de Berendries gingen ook nog Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Matteo Jorgenson (Movistar) met succes op zoek naar de tegenaanvallers.

Bij de tweede doortocht van de Oude Kwaremont (55 km) van de finish vloog Tadej Pogacar de stenen op. Niemand kon volgen, maar het resultaat was wel dat na de tweede passage alleen nog Wout van Aert, Christophe Laporte, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock overschoten om mee de finale te schrijven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rode kaart voor doodrijder Maciejuk

Andere favorieten als bijvoorbeeld Valentin Madouas hadden allemaal hun eigen verhaal. De Fransman gaf ziek op. Peter Sagan moest dan weer als ex-winnaar geblesseerd opgeven na het wilde manoeuvre van Filip Maciejuk. De Pool van Bahrain Victorious haalde een vijftigtal renners onderuit toen hij in Berchem, met nog 140 km voor de boeg, een wilde poging deed om links in het gras sommige renners voorbij te rijden. Hij sukkelde rechts op de weg en zorgde in bowlingtermen voor een ‘strike’.

Ook Wout van Aert bezeerde zich daarbij aan de linkerknie, want hij reed verder met geronnen bloed op het onderbeen. Tim Wellens was het zwaarste slachtoffer Hij lag in een voortuin. Gebroken. Zijn linkersleutelbeen moet geopereerd worden. Het gegeven dat zijn kopman Tadej Pogacar het magistraal afmaakte, is ergens balsem op een diepe wonde. Filip Maciejuk excuseerde zich op Twitter, dat wel, maar hij maakte er wel een slachtveld van. De rest deed Tadej Pogacar die de beste was van de ‘Grote Drie’.