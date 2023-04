Bezoeker onwel geworden tijdens voetbalmatch KRC Genk

Tijdens de match tussen KRC Genk en OH Leuven is zondagnamiddag een bezoeker onwel geworden in de tribunes. De persoon werd gereanimeerd door medewerkers van het Rode Kruis en afgevoerd naar het ZOL.

Aanvankelijk kreeg de bezoeker op de tribune zelf de eerste zorgen toegediend, maar daarna werd die in het cafetaria verzorgd. Door het medisch noodgeval was er geen feest na de wedstrijd en mochten bezoekers vanuit de vakken J en K niet via de galerijen het stadion verlaten. De persoon die onwel was geworden, is onder begeleiding van een mug-arts en ambulance naar het ZOL in Genk gebracht. siol

© Dick Demey