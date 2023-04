FUTSAL OVERZICHT: Broers Aabbou en doelman Opdebeek zwaaien af bij Meeuwen

Op de slotdag van de reguliere competitie schaarde Malle zich ten nadele van PIBO Belisia bij de acht play-offdeelnemers. Charleroi troefde in de strijd om de tweede plaats Antwerpen af. Onderaan was al duidelijk dat Moeskroen degradeert. Visé en Hoboken stijgen. In tweede nationale B toonde KRC Genk Futsal opnieuw dat het dit seizoen de beste Limburger in de reeks was. Het klopte Wellen met 6-4. In interprovinciale won Thes-Ham de topper tegen Maasmechelen Turk met 5-1, maar was met FALB Zutendaal de kampioen al even bekend.