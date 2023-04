Gustaph pakt Hasseltse shoppers in op koopzondag: “Hier geniet ik echt van”

Tijdens ‘De Ronde van Vlaanderen’ toch een paar honderd mensen samen krijgen op het Hasseltse Molenpoortplein: daarin lukt Gustaph die in mei België zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

Hij was er te gast om de koopzondag extra luister bij te zetten. Vijf nummers moesten de fans, de toch wel bijtende koude trotseren om uiteindelijk bij ‘Because of you’ helemaal uit de bol te gaan. “Hier geniet ik echt van, bij dit weer. Bedankt Hasselt en tot straks”, glundert Stef Caers oftewel Gustaph. Om 16.00 uur treedt de leraar pop- en rock aan PXL Music immers een tweede keer op, op het Molenpoortplein. Tot dan is er een handtekeningensessie op Quartier Bleu.

Dirk JACOBS