Onze tv-tips: een bijzondere jurk, moord of niet, en een grappige boon

De jurk en het scheepswrak

NPO2, ma, 22.25 u

Texelse duikers vinden in een scheepswrak in de Waddenzee spectaculaire schatten uit de 17de eeuw, waaronder een schitterende gouden jurk. De vondst wordt alom bejubeld, maar brengt de duikers ook in botsing met wetenschappers en rijksinstanties van het vasteland. De schat lijkt na verloop van tijd steeds meer een vloek te worden. Kortom, een opmerkelijk verhaal. (tove)

Lazy Duck

Canvas, ma, 22.05 u

Na een lange zeilreis komt Peter Putkers vrouw om het leven. De Colombiaanse justitie gelooft hem niet wanneer hij hen vertelt over een roofmoord door piraten. Gedurende de rechtszaak is te zien hoe Putker is overgeleverd aan de interpretaties van anderen. Hoe kun je jezelf verdedigen in een zaak waarin je onschuld moeilijk te bewijzen is? Een bizar verhaal dat wereldwijd de pers haalde. (tove)

Bean

VTM3, ma, 20.35 u

Rowan Atkinson had al succes met Blackadder, Maar het was de creatie van Mr. Bean die hem wereldberoemd maakte. Na afloop van de tv-serie had hij succes met deze film. Hierin is zijn alter ego zaalwachter in de Royal National Gallery in Londen, die onderdak krijgt in Los Angeles bij een curator. Dat kan alleen maar eindigen in totale chaos en vernietiging. Verstand op nul en lachen maar. (tove)