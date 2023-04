Einde verhaal voor Brendan Rodgers bij Leicester City na nieuwe nederlaag: trainer van Youri Tielemans en co wordt na vier jaar de laan uitgestuurd

De 2-1 bij Crystal Palace van zaterdag was de druppel die de emmer deed overlopen. Leicester zakte daarmee naar de op twee na laatste plaats in de Premier League, een stek die na dit seizoen degradatie naar de tweede klasse oplevert. The Foxes zijn al een tijdje in vrije val en konden nu al zes wedstrijden op rij niet meer winnen. Op bezoek bij Crystal Palace, waar Albert Sambi Lokonga de hele wedstrijd op de bank bleef, waren er basisplaats voor Faes en Castagne. De geblesseerden Praet en Tielemans zaten niet in de wedstrijdselectie.

Brendan Rodgers was net iets meer dan vier jaar in dienst in het King Power Stadium. Twee keer loodste hij de club naar een stek in de top vijf en in 2021 werd voor het eerst de FA Cup gewonnen. Ook zijn assistenten Chris Davies en Glen Driscoll worden aan de kant geschoven. Adam Sadler en Mike Stowell nemen voorlopig over en zullen dinsdag op de bank zitten in de clash tegen Aston Villa.