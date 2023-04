Buurtbewoners explosie Antwerpen: “Uit bed getrild en dan uren buiten wachten in pyjama”

Bij de zware explosie nabij het centrum van Antwerpen is vermoedelijk een zelfgemaakte bom gebruikt. Buurtbewoners spreken over een enorm luide knal met grote impact, er is schade in vier straten. Het geviseerde huis zou de ouderlijke woning zijn van een verdachte in het Sky ECC-dossier. Dat maakt de aanslag de zoveelste episode in de saga van de Antwerpse drugsoorlog.