Pareltje van Trésor trekt leider KRC Genk verdiend over de streep

KRC Genk weet weer wat winnen is. De leider klopte na een spectaculair duel OH Leuven met 2-1, Mike Trésor zorgde met een heerlijke vrijschop in de slotminuten voor de bevrijdende maar oververdiende winning-goal.

De eerste Genkse zege in vier matchen moest en zou er komen, dat deed alvast de enthousiaste start van de thuisploeg uitschijnen. De leider opende met panache en pressing, toch bleef OHL-doelman Cojocaru in het eerste kwart van de wedstrijd werkloos. Telkens liep er wel iets mis bij de laatste pass of dribbel.

VAR grijpt terecht in: 1-0

Tot een zwervende Joseph Paintsil net genoeg ruimte vond om van op links naar binnen te dribbelen. Zijn verwoestende uithaal strandde tegen de verste paal maar de rebound kwam via Samatta en Ricca bij aanvoerder Heynen, die makkelijk afrondde (1-0). De lijnrechter vlagde nog voor buitenspel maar werd terecht gecorrigeerd door VAR Bert Put, omdat de assist van het bovenbeen van verdediger Ricca kwam.

Zo trakteerde jubilaris Heynen zichzelf, voor aanvang van de wedstrijd werd de Genkse kapitein nog uitgebreid in de bloemetjes gezet voor 250 wedstrijden in het eerste elftal.

VAR ziet dubieuze strafschop: 1-1

Eén-nul werd ook de ruststand, omdat een dominante thuisploeg ook het tweede deel van de eerste helft te onmondig was voor doel. Trésor (over) en Paintsil (voorlangs) misten de beste kansen na knap voorbereidend werk van een bevlogen El Khannouss.

Met Preciado als vervanger van de geblesseerde Munoz, kreeg de thuisploeg een rake tik bij de start van de tweede helft. Een schot van Thorsteinsson bleef gelukkig hangen bij Gonzalez, die gehinderd door McKenzie van dichtbij niet voorbij Vandevoordt geraakte. VAR Bert Put greep echter onverwacht in en werd bovendien gevolgd door ref Boterberg, beiden hadden een lichte tik van McKenzie op de kuit van Gonzalez gezien. De bal ging op de stip, Thorsteinsson zorgde voor de gelijkmaker: 1-1.

Paintsil houdt Heynen van 2-1

Het hek was plots van de dam. Een misnoegde thuisploeg stormde massaal naar voren en liep daarbij enkele keren op een scherpe Leuvense counter. Zo regende het snelle omschakelingen en doelkansen. En de verdiende 2-1, ware het niet dat, na een knappe infiltratie van McKenzie, Paintsil de gekruiste inlegger van Heynen… onbegrijpelijk van de doellijn haalde.

Nadat Vandevoordt spectaculair de hold-up van Gonzalez verhinderde, bleef overbuur Cojocaru wonderwel aan de 2-1 ontsnappen. Samatta, Paintsil, Heynen, Sor, de ingevallen Ait El Hadj: niemand leek de bal over de doellijn te krijgen.

Trésor redt de meubelen

Tot Mike Trésor zijn moment gekomen achtte. De aspirant Rode Duivel had tot dan een 9 voor ijver en vlijt verdiend maar was bijzonder ongelukkig in zijn acties. Een vrijschop op minder dan twintig meter voor doel, kan je hem echter altijd toevertrouwen. Enig mooi krulde Trésor de bal in de linkerbovenhoek. De verdiende en bevrijdende 2-1 zette de Cegeka Arena in vuur en vlam. Een collectief feestje zat er na afloop, na een dringende medische interventie in de tribunes, echter niet in.